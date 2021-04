“Nel Lazio salgono i ricoveri in terapia intensiva – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Malgrado i numeri sui contagi siano in lieve miglioramento bisogna tenere altissima la guardia. È doveroso creare delle postazioni ad hoc per la terapia intensiva, individuarle in qualche struttura, riaprendo i presidi dismessi, al limite ricorrendo anche alla collaborazione con il privato. Bisogna farsi trovare pronti. Ictus, infarti continuano ad essere all’ordine del giorno. Non possiamo permetterci come Regione di privare queste persone della terapia intensiva a causa dell’emergenza Covid, significherebbe lasciarle morire. L’assessorato alla sanità prenda subito provvedimenti in tal senso”.

Redazione Digital