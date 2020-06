Ieri sera i Carabinieri, nel corso di servizio per il controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione dei reati predatori e in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” due giovani di Alatri, un 17enne (già censito per reati specifici) e un 16enne. I due, notati dai Carabinieri mentre girovagavano a piedi in una zona isolata e in atteggiamento sospetto, sono stati sottoposti al controllo e trovati in possesso, il 17enne di complessivi tre grammi e mezzo circa tra “hashish” e “marijuana”, mentre il 16enne di circa un grammo di “hashish”, il tutto sottoposto a sequestro.

Redazione Alatri