L’ex presidente della Pro Loco di Boville Ernica saluta amici e colleghi, da oggi in pensione. “Ho terminato la pulizia della mia scrivania in ufficio – ha affermato Piacentini – Ho ritrovato gli incarichi di servizio dal 1979 quando iniziai la mia esperienza lavorativa presso l’ufficio provinciale IVA e mi sono commosso nel leggere nomi di colleghi che lavoravano nel mio ufficio e che quando andavano in pensione venivano a salutarmi con le lacrime agli occhi. Domani, per fortuna o purtroppo sarà il mio ultimo giorno di lavoro, consegnerò il tesserino e andrò via senza neanche poter salutare i colleghi che restano in servizio, a causa di questo maledetto virus che ha cambiato il modo di vivere di tutti noi. Un saluto quindi a tutti voi colleghi e a tutte quelle persone che in questi anni hanno accompagnato la mia esperienza lavorativa. Andrà tutto bene. Un abbraccio. Spero di poter quanto prima rincontrarci per potervi abbracciarre e ricordare tutti insieme questi anni trascorsi”.

Redazione Digital