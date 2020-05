Auguri e complimenti ad Aldo Velocci che dal prossimo 1 giugno, avendo raggiunto quota 100, sarà collocato a riposo per pensione anticipata. Dal 1987 in servizio presso il Comune di Veroli, Aldo Velocci ha mostrato negli anni senso del dovere e continua disponibilità verso i cittadini. Auguri dalla redazione di Area C quotidiano.

Redazione Digital