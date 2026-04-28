Auguri e complimenti a Veronica Cristofanilli

“Auguri alla dott.ssa Veronica Cristofanilli laureata con 110 e lode. Con la propria tesi in Psicologia presso l’Università degli studi di L’Aquila, valutata con il massimo dei voti e la lode, la dott.ssa Cristofanilli ha portato all’attenzione dell’Accademia e dell’opinione pubblica la professione dell’autotrasportatore, troppo spesso relegata ai margini del dibattito culturale. Attraverso un rigoroso impianto metodologico, la candidata ha analizzato la figura di un camionista: i turni privi di orario, le partenze nel silenzio, la responsabilità di governare quotidianamente mezzi di decine di tonnellate per garantire la continuità della filiera produttiva e distributiva del Paese. Lo studio documenta con precisione scientifica la fatica, la solitudine e la competenza tecnica di un mestiere che opera quando la Nazione riposa. La commissione ha riconosciuto l’eccellenza accademica dell’elaborato e il valore civile della scelta tematica. La ricerca dimostra come l’Università possa farsi interprete di realtà lavorative fondamentali, restituendo loro dignità e visibilità. E in queste pagine rigorose, emerge anche un pensiero più intimo, che la Dottoressa ha riservato a lui. È il pensiero di chi conosce il peso di una telefonata breve: “sono arrivato”. Di chi riconosce l’amore nel gesto di chiudere piano la portiera alle tre del mattino, per non svegliare nessuno. Di chi sa che dietro l’espressione “fare il camionista” si cela l’uomo che rinuncia alle festività, alle cene in famiglia, al sonno regolare, perché altri possano avere tutto in orario. Un pensiero privato, che la scienza ha accolto senza tradirne la delicatezza. La laurea con 110 e lode conseguita dalla dott.ssa Veronica assume così un duplice significato: celebra il merito di una studiosa brillante e al contempo rende omaggio a una categoria professionale indispensabile. Questo lavoro ricorda alla collettività un dovere civile e morale: vedere, comprendere e ringraziare chi, ogni notte, tiene in movimento il Paese. Dai centro studi “Giochi e Parole e frammenti”.