Auguri e complimenti a Gabriele Pagliaroli

di · 4 Agosto 2026

Auguri e complimenti a Gabriele Pagliaroli che ha conseguito la laurea in Biologia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Auguri da tutta la sua famiglia e dai suoi tanti amici. Auguri anche dalla redazione di Area C quotidiano. 