Auguri e complimenti a Flavia Papetti che ha conseguito in videoconferenza la laurea in Scienze biologiche presso l’Università degli Studi della Tuscia discutendo la tesi “La fecondazione assistita: ricettività endometriale e impianto dell’embrione”. Auguri da tutta la sua famiglia e dai suoi tanti amici. Auguri anche dalla redazione di Area C quotidiano.