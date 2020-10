“Festa al quadrato in casa Mastracci dove il capofamiglia Marcello compie i suoi primi 50 anni e il piccolo di casa Emanuele ne compie 20.Non c’è abbastanza carta regalo nel mondo per impacchettare tutto l’amore che abbiamo per voi: tantissimi auguri da Rossella e Mattia”. Auguri anche dalla redazione di Area C quotidiano.