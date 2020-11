l tontolone con gli occhi al cielo del “Ma che so’ du’ cervi?” nello sketch tv di ‘Non stop’ del ’77, il Leo che tre anni dopo, nel film d’esordio “Un sacco bello”, anelava Ladispoli, l’Ivano del ”O famo strano?” di ‘Viaggi di nozze’. E ancora, Furio, il nevrotico e snervante marito di Magda e padre di AntonGiulio e AntonLuca, e Mimmo in viaggio con la strepitosa nonna Lella Fabrizi. Sono alcuni degli iconici personaggi che hanno il volto di Carlo Verdone, re della commedia, che compie 70 anni. Annunciando il compleanno a cifra tonda sul suo profilo Instagram, l’attore-regista-sceneggiatore citando Bruce Springsteen scrive: “Che dirvi? So’ tanti. Ma la mente è lucida, lo spirito positivo, le anche robuste. Quindi la corsa continua! Born to run finché potrò”. Il cinema nel destino Ventisette film da regista, trentanove da attore, con l’ultima fatica ‘Si vive una volta sola’ fermata due volte dal Covid (doveva uscire a febbraio, poi questo novembre, è ancora fermo ai box e non sarà in sala prima del 2021), Verdone vanta quarant’anni di carriera sul grande schermo premiata con un infinità di riconoscimenti, tra cui nove David di Donatello. Il cinema era scritto nel suo destino. Suo padre, Mario, celebre critico cinematografico, docente universitario e dirigente per molti anni del Centro sperimentale di cinematografia, trasmise la passione ai figli, non solo a Carlo, ma anche a Luca (eccellente regista di documentari) e a Silvia, moglie di Christian De Sica, nota in casa come la ribelle e affermatasi come buona produttrice in teatro e al cinema. I film con Alberto Sordi Nato a Roma il 17 novembre 1950 Carlo Verdone ha come secondo nome Gregorio che nella tradizione è di buon auspicio e infatti la sua carriera, come si dice nella Capitale, è stata “un gran Gregorio”. Di fronte alla sua casa, in pieno centro tra via dei Pettinari e via delle Zoccolette, viveva Alberto Sordi, che lui da piccolo avvertiva già come un mito. Negli anni successivi racconterà dei sassi che lanciava contro la finestra dell’attore e della sorella che furente lo sgridava dal balcone. E’ il primo contatto con quel gigante che in molti hanno tentato di accostargli per via di quella capacità di raccontare i personaggi anche più differenti, di trasportare sul grande schermo vizi e virtù di un popolo. Negli anni i due hanno lavorato assieme, come in “Troppo forte” e in “Viaggio con papà'”. Da studente modello al grande schermo Carlo, da ragazzo, è uno studente modello, laureato col massimo dei voti, diplomato al Centro Sperimentale prima ancora della laurea, appassionato di musica rock tanto quanto del buon cinema, specie americano. Se i suoi primi cortometraggi (oggi pare perduti) all’inizio degli anni ’70 sembrano influenzati dalla cinefilia sperimentale e poetica (“Poesia solare”, “Elegia notturna”), nelle cantine del teatro di quartiere si scatena con una serie irresistibile di numeri da cabaret. A scoprirne il talento fu il critico Franco Cordelli che su Paese Sera scrisse una divertita ed entusiasta recensione. Enzo Trapani attirato da quella nomea crescente lo volle in “Non stop”, il programma Rai che lancerà i più grandi comici di quella generazione. rainews.it