Attraversa lo Stretto di Messina a nuoto, giovane ciociaro raccoglie fondi per malattie rare

Attraversa lo Stretto di Messina a nuoto. Gianmarco Carlini, 27enne e di Ceccano (FR) ha completato la traversata in 44 minuti. “Ho deciso di affrontare questa prova non solo per una rivalsa personale, dopo aver ripreso il nuoto post-pandemia, insieme al crossfit ma soprattutto per una giusta causa: raccogliere fondi per il progetto “Una SMAmma per amica” – ha affermato Gianmarco Carlini – Con grande soddisfazione posso dire che non solo abbiamo raggiunto l’obiettivo ma lo abbiamo superato grazie al sostegno di tante persone. Ho realizzato un’impresa che per me rappresenta sia una sfida sportiva sia un gesto di solidarietà. Credo possa essere un messaggio di speranza e di sportività”.

Redazione Digital