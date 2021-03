L’ipertensione arteriosa o pressione alta è una patologia che si basa sul permanente aumentato livello della pressione sanguigna nelle arterie (misurata in mmHg). È ormai risaputo che lo sport e l’attività motoria in genere costituiscano un fattore preventivo nei confronti dell’ipertensione, sotto diversi punti di vista; l’ipertensione primaria o essenziale può avere una base ereditaria importante e la soggettività gioca un ruolo fondamentale sulla sua comparsa e sulla gravità.

Ad ogni modo, nella maggior parte dei casi viene influenzata in maniera rilevante dallo stile di vita; non per nulla è considerata una delle famose “malattie del benessere”, il trattamento dell’ipertensione prevede un approccio multidisciplinare: medico, nutrizionale e motorio; proprio prendendo in considerazione il punto di vista motorio, molti studi hanno dimostrato come un allenamento aerobico/cardiovascolare assiduo e continuativo può far diminuire i valori pressori di 5-6 mm di mercurio.

Gli effetti benefici di questo tipo di allenamento sono

aumento del numero di capillari a livello muscolare e cardiaco

maggior apporto di sangue e ossigeno ai tessuti

riduzione delle resistenze periferiche grazie all’aumento del letto capillare

riduzione dello stress grazie al rilascio di endorfine che regolano positivamente l’umore.

Anche lavori di moderata tonificazione muscolare, aumento della mobilità articolare e flessibilità apportano benefici nel coadiuvare la terapia anti ipertensione. Da evitare sforzi massimali e sbalzi massimali repentini della frequenza cardiaca.

Di conseguenza, una persona che soffre di pressione alta dovrebbe focalizzare la propria attenzione sul raggiungimento dei seguenti obiettivi

riduzione del peso corporeo-alimentazione salutare

riduzione dello stress;-moderazione del consumo di alcol

pratica regolare di sport o esercizio fisico, con il giusto carico di allenamento

Alessandro Paglia, dott. in Scienze motorie