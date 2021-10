di Fabio Paris

Continuano gli episodi di danneggiamenti alle vetture in sosta nei pressi della stazione ferroviaria di Ferentino. I vandalismi, sempre più frequenti negli ultimi giorni, sono culminati con la denuncia ai danni di un ospite della casa famiglia, sorpreso in flagrante mentre, con l’ausilio di un martello frangivetri, sfondava il finestrino di un’automobile in sosta. L’incresciosa vicenda è soltanto l’ultimo atto di una situazione che ha generato una sempre maggiore frustrazione nei pendolari che fruiscono della stazione ferroviaria gigliata. Nei giorni scorsi, numerose erano state infatti le segnalazioni di autovetture con i vetri rotti. Danneggiamenti questi che, oltre ad arrecare un danno ai proprietari degli autoveicoli, male fanno anche all’immagine della cittadina che, proprio nella stazione ferroviaria, vedeva erigere un vessillo di rifondazione e innovazione, slogan questi, ampiamente cavalcati da parte dell’amministrazione.

Sul tema è intervenuto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Franco Collalti, fin dall’inizio della sua candidatura promotore di un sistema di videosorveglianza per il parcheggio della stazione ferroviaria, finora mai realizzato.”Il problema è sempre della massima importanza, tant’è che, pur essendomi interessato della grave situazione fin dall’inizio della attuale legislatura, con interrogazioni, mozioni ed interventi in consiglio comunale, posso garantire che sicuramente non smetterò di farlo fin quando non sarà raggiunta una soluzione definitiva a questo grave stato di cose. A tal riguardo, anticipo che provvederò a presentare una dettagliata interrogazione all’Assessore competente perché riferisca in Consiglio sull’accaduto e provveda anche a fare un’adeguata indagine presso la casa famiglia dove era ospitato il danneggiatore. Ricordo che la nostra Città è valutata ed apprezzata soprattutto perché oggi ha raggiunto degli importanti obiettivi, che ci invidiano in molti, quali – ad esempio – quello dello svincolo autostradale, con un imponente casello, quello della supertrada Ferentino – Sora – Avezzano, della apertura anche della prossima stazione dell’Alta Velocità e, con tutta sincerità, non possiamo continuare a coprirci di ridicolo dinanzi gli occhi attenti di tutti per episodi del genere, che hanno il solo fine di nuocere alla buona immagine di Ferentino. Isisterò in Consiglio perché si proceda – immediatamente – alla installazioone di un adeguato e valido sistema di videosorveglianza, così come esiste nelle altre stazioni ferroviarie, al fine di scoraggiare il verificarsi di altri gesti sconsiderati e, qualora dovessero persistere, individuati i responsabili, condannarli ad una pena esemplare, per la quale credo fermamente verrà fatto dall’Autorità Giudiziaria per l’ultimo episodio, coraggiosamente denunciato dalla pendolare, alla quale va tutta la mia stima ed ammirazione”.