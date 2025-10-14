Atti osceni sull’altare di San Pietro, il Papa chiude la Basilica e ordina rito riparatorio

E’ stato Papa Leone XIV a chiedere personalmente e con urgenza un «Rito penitenziale riparatorio» per «restaurare la santità della Basilica di San Pietro e chiedere perdono a Dio per l’ingiuria compiuta» dopo l’atto osceno compiuto venerdì scorso sull’altare maggiore della Basilica da un turista che ha urinato (o ha tentato di farlo prima di essere bloccato dalla sicurezza) spogliandosi davanti a pellegrini e turisti. Il Papa lo ha chiesto tassativamente in un incontro privato con il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica vaticana. II fatto era stato segnalato dal sito «Silere non Possum». In realtà la riparazione dopo atti osceni o violenti o di profanazione è in pratica d’obbligo nei luoghi sacri per la fede cattolica. Dopo la decisa richiesta del Pontefice, il rito, compresa l’aspersione con acqua benedetta di navate e altare e la recita di preghiere e salmi penitenziali, si è finalmente svolto lunedì intorno alle 12,30, con la Basilica chiusa temporaneamente ai fedeli. Durante l’incontro tra il pontefice e il cardinale Gambetti, che fonti interne vicine al pontefice raccontano come a dir poco «tempestoso», Leone XIV, «costernato e addolorato» ha ordinato al cardinale di celebrare il prima possibile un rito penitenziale riparatorio dopo l’atto sacrilego che ha profanato il più celebre (anche per il baldacchino di Bernini) altare del pianeta, il più sacro della cristianità perché simboleggia l’autorità papale: quello «della Confessione» dove appunto solo il Pontefice può celebrare la Messa, essendo esattamente sopra la tomba di Pietro, apostolo e primo Papa («Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli Inferi non prevarranno su di essa», si legge nel Vangelo di Matteo e nella scritta intorno alla cupola di San Pietro in Vaticano). Gambetti, sempre secondo «Silere non possum», avrebbe indugiato a celebrare il rito, che avrebbe potuto essere compiuto, «ripulendo» e riconsacrando la Basilica, in un giorno feriale, anche quello successivo all’accaduto.

Nei casi di oltraggio ai luoghi sacri, la Chiesa cattolica prevede un’immediata riparazione attraverso un rito, in genere una Messa (o la recita di rosari e preghiere speciali, o ore di adorazione eucaristica) per «restaurare la sacralità del luogo e chiedere perdono a Dio per l’ingiuria compiuta». Non si tratta di cosa da poco per la Chiesa: nei casi più gravi un luogo sacro in cui si sono svolti atti osceni o sacrileghi e blasfemi o ancora violenti, può dover essere addirittura riconsacrato, secondo il Codice di Diritto Canonico. Il rito può assumere diverse forme, a seconda della gravità dell’atto e delle disposizioni del vescovo o del parroco: oltre alla Messa, con la specifica intenzione riparatoria, come avviene in San Pietro, si può procedere con l’adorazione eucaristica, spesso accompagnata da preghiere al Sacro Cuore di Gesù, la recita di rosari e litanie, il «Te Deum» e il «Miserere».

Intanto l’autore del gesto sacrilego risulta tuttora in stato di fermo presso gli uffici della Gendarmeria vaticana e non essendo ancora stata rivelata la sua nazionalità non è chiaro se verrà consegnato agli organi di polizia italiana o di altro Paese, come rileva anche «Il Tempo». corriere.it