Atterraggio e decollo degli elicotteri in Ciociaria, opportunità e sviluppo

In occasione del Rally Città di Roma, che si è svolto lo scorso weekend a Fiuggi, presso il centro sportivo di Capo i Prati è stato aperto un importante presidio per l’atterraggio e decollo degli elicotteri. Un terminal che svolge un ruolo fondamentale al servizio delle emergenze del territorio e rappresenta un importante tassello al sistema turistico di Fiuggi. Trattasi di una elisuperficie temporanea e provvisoria H/12. “Come da programma amministrativo – conclude il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini – è intenzione di questa amministrazione far diventare l’Elisuperficie predisposta e funzionale per i voli civili ed in particolare turistici. Ciò sarà possibile grazie alla disponibilità di aziende operanti nel settore, che consentiranno di osservare questo territorio, immensamente ricco sotto il profilo ambientale, naturalistico e archeologico, alzandosi in volo con un elicottero”. “È un primo passo per avviarci alla realizzazione di una elisuperficie h/24 dotata di tutte le necessarie attrezzature tecnico logistiche per essere funzionale anche al trasporto di passeggeri per fini turistici” dichiara l’assessore Quirino De Santis. “L’obiettivo – aggiunge – è quello di dotare Fiuggi di un importante servizio di volo per le emergenze del 118 e della Protezione civile oltre che strutturale per i transfer, panoramici, esperienziali e sportivi. Ciò è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione dell’Associazione Ali-Fiuggi, rappresentata dal signor Enzo Pirazzi, a cui è stata affidata la gestione per un periodo di 1 anno”.

Redazione Digital