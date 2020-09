Una persona, coperta di sangue, è stata fermata alla Bastiglia. Una seconda è stata bloccata poco lontano. Potrebbero essere i responsabili dell’attacco a colpi di machete che nella tarda mattinata ha provocato il ferimento di due persone in boulevard Richard Lenoir, nell’XI arrondissement di Parigi, davanti all’ex redazione di Charlie Hebdo, teatro il 7 gennaio 2015 di una strage dove morirono 12 persone. L’arrestato è un pachistano di 18 anni, che ha precedenti per reati comuni ma non è conosciuto come soggetto islamico radicalizzato. Secondo quanto spiegato dal premier francese Jean Castex in conferenza stampa, i feriti, entrambi giornalisti, sono stati colpiti durante una pausa sigaretta. Nessuno dei due è in pericolo di vita. «Dobbiamo lottare con tutti i mezzi contro il terrorismo», ha detto Castex, parlando nella strada dell’attacco. corriere.it