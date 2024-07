Attacco prima delle Olimpiadi, 800mila persone coinvolte “Gesto criminale”

A poche ore dalla colossale cerimonia di apertura dei Giochi nella capitale la Sncf, la società ferroviaria francese, dichiara in un comunicato che «la scorsa notte diversi atti dolosi hanno colpito le linee ad alta velocità Atlantico, Nord e Est. Sono stati appiccati volontariamente incendi per danneggiare le nostre strutture». Si tratta di tre linee su quattro dell’importante rete ad alta velocità che innerva tutto il territorio francese. Il ministro dei Trasporti Patrice Vergriete parla di «atto criminale», la Sncf comunica che le persone colpite dai disagi sono già oltre 800 mila. Un incendio vicino ai binari di Courtalain interrompe il traffico sulla linea ad alta velocità dell’Atlantico. La società indica poi fa un altro atto doloso sulla linea ad alta velocità tra Lille e Parigi nel settore di Arras. Il traffico è stato interrotto dalle 5.15 del mattino. Treni fermi anche in direzione Est sulla linea ad alta velocità dopo un sabotaggio nei pressi di Pagny-sur-Moselle. «Stiamo deviando alcuni treni sulla linea classica, ma dovremo cancellarne un gran numero», ha dichiarato Sncf, parlando della linea Tgv. Solo la linea Sud Est è stata risparmiata, ma solo perché in quel caso il sabotaggio è stato sventato. Le squadre di tecnici «sono già sul posto per diagnosticare il problema e iniziare le riparazioni», ma si prevede che «la situazione si protrarrà almeno fino al fine settimana». «Attacchi coordinati hanno preso di mira diverse linee TGV la scorsa notte e causeranno gravi disagi al traffico fino al fine settimana – ha dichiarato il ministro dei Trasporti Patrice Vergriete su X -. Condanno fermamente questi atti criminali, che metteranno a rischio le partenze per le vacanze di molti francesi». La prefettura di Parigi sta «concentrando la sua forza lavoro nelle stazioni di Parigi», a seguito del «massiccio attacco» che ha paralizzato la rete TGV, ha dichiarato Laurent Nuñez, prefetto di Parigi. «Stiamo rafforzando i dispositivi di sicurezza, come abbiamo già fatto questa mattina». L’attacco arriva a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi del 2024 a Parigi, e si pensa che molti non riusciranno a raggiungere la capitale in tempo. La Sncf consiglia «a tutti i viaggiatori di rimandare il viaggio e di non andare in stazione», specificando che tutti i biglietti sono sostituibili e rimborsabili. Ma nelle stazioni di Parigi ci sono già migliaia di persone che pensavano di partire per le vacanze e che dovranno invece rivedere i loro piani. L’attacco alla rete ferroviaria arriva in un momento cruciale per la Francia, quando tutte le forze e le energie sono concentrate nel garantire la sicurezza della cerimonia di apertura di stasera, con 45 mila gendarmi e poliziotti dispiegati nella capitale. Ma in tutta la Francia le forze dell’ordine sono mobilitate e nessun agente francese ha potuto andare in ferie in queste settimane di Giochi olimpici per decisione del ministro Darmanin. Gli atti di sabotaggio alla Sncf fanno temere che altre azioni possano essere in preparazione per disturbare lo svolgimento dei Giochi olimpici. Nella giornata di ieri, Israele ha denunciato complotti iraniani per colpire i suoi atleti nel sinistro ricordo di Monaco ‘72: la Francia ha fatto sapere che non le risulta, ma la tensione resta altissima. corriere.it