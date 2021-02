L’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, è morto insieme a un militare dell’Arma dei Carabinieri lunedì, intorno alle 9 italiane, a Goma. Lo conferma con «profondo dolore» la Farnesina. L’ambasciatore e il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo. C’è anche una terza vittima. Attanasio è stato colpito da spari. L’attacco era un tentativo di rapimento. corriere.it