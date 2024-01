Attaccata con la flebo alle borse di lusso, influencer insultata sui social

La ragazza stesa su quello che appare come un letto di ospedale, con la mascherina dell’ossigeno sul volto e gli occhi chiusi, il rumore dei macchinari ospedalieri in sottofondo e una flebo collegata a una borsa di lusso, con altre borse appoggiate su un tavolino di fianco. É questo il video realizzato e pubblicato su Instagram da Giulia Nati, influencer viareggina che – proprio su Instagram – vanta un milione di follower. In aggiunta alle immagini la frase “I need a new wish”, vale a dire “Ho bisogno di un nuovo desiderio”, accompagnata dalla emoticon della risata. Il video, diventato subito virale, ha suscitato molte critiche fra i fans dell’influencer – proprietaria del marcio di moda Giulia N Couture – accusata di una provocazione di cattivo gusto e poco rispettosa nei confronti di chi, in un letto di ospedale, deve starci davvero. Fra coloro che hanno commentato anche l’ex concorrente del Grande Fratello Carolina Marconi, ex paziente oncologica: «Questa immagine – dice la Marconi – non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste. Ti porterei a fare un giro in questi reparti per farti render conto delle condizioni in cui si trovano queste persone». Giulia Nati è proprietaria del marchio di moda N Couture e dell’agenzia, che porta il suo nome. É nata nel 1991 a Viareggio e a 17 anni si è trasferita a Milano dove ha studiato all’Accademia del lusso. Poi è passata a Firenze al Polimoda. Qui ha conosciuto Christian Bruschi. Nel 2021 è nato il loro primo figlio, Hermes e nel 2023 è nata Kelly. Su Instagram Nati ha 1 milione di follower e si definisce «fashion Designer and digital entrepreneur. Posta foto in posa con borse e vestiti di lusso e anche foto dei figli. Quel video con lei attaccata alla flebo è il primo del genere. corriere.it

.