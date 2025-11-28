Atina, concerto per la vita ecco tutto il programma

Un “concerto per la vita”, per ricordare due persone che hanno saputo trasformare la loro vita in un capolavoro, per parafrasare le parole di San Giovanni Paolo II. E’ il grande appuntamento in programma il 29 novembre alle 18 al Palazzo Ducale di Atina, organizzato in ricordo di Maria Grazia Messore e Marco de Angelis, e delle tante giovani vita spezzate dalla malattia. Si esibiranno al flauto Matteo Spacagna, al violoncello Jiayi Liu, al pianoforte Alessandro Tardino. Intenso e bellissimo il programma, con l’esecuzione del Trio in Sol maggiore Wo037 di L. van Beethoven, il Trio in mi minore op. 45 di L. Farrenc, e Barcarola e Tarantella di A. Tardino. Marco de Angelis, scomparso poco più di un anno fa, è stato avvocato presso il foro di Cassino, esercitando la professione con competenza, serietà e rigore, sempre guidato da un’etica discreta ma incrollabile: un’etica vissuta e mai esibita. Era un professionista capace e generoso, che non esitava a offrire consulenza anche a chi non poteva permetterselo, convinto che la giustizia dovesse essere accessibile a tutti. Marito e padre amorevole, ha dedicato tempo ed energie al mondo del sociale e del volontariato: per oltre 30 anni ha fatto parte del Movimento della famiglia salesiana Testimoni del Risorto, è stato membro attivo dell’Azione Cattolica e ha svolto con dedizione e impegno il suo servizio nella diocesi, in particolare nella pastorale familiare e nella preparazione delle giovani coppie ai percorsi prematrimoniali, insieme alla moglie Anna Paola. E’ stato attivissimo sostenitore e animatore del Centro di Aiuto alla Vita e di altre associazioni impegnate nel sociale. Era un uomo pieno di passioni, amava l’arte, la musica e il teatro, amava scoprire cose nuove e nuove culture, contagiava meraviglia.

Maria Grazia Messore è stata docente di lingue e letterature straniere al liceo Scientifico G. Pellecchia e all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, e ha trasmesso ai suoi studenti la passione per la conoscenza, l’amore per le culture del mondo e il valore della curiosità intellettuale.

Accanto all’insegnamento, ha coltivato, con la stessa intensità, l’amore per la musica, dirigendo il coro polifonico “Annibale Messore” di S. Ambrogio sul Garigliano, che sotto la sua guida è divenuto un punto di riferimento culturale e umano.

Le è stato conferito il Master universitario di II livello in Management delle istituzioni scolastiche e formative alla memoria e l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha istituito la borsa di studio Maria Grazia Messore per i dottorati di ricerca. Il suo esempio continua a vivere attraverso il premio Nazionale “Maria Grazia Messore”, l’impegno dell’Associazione Maia grazia Messore, il sostegno alla Komen Italia e le numerose iniziative dedicate alla prevenzione e alla gentilezza.

L’evento, realizzato con il contributo di Banca Popolare del Cassinate, è a ingresso libero e sarà possibile lasciare un’offerta. L’intero ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti di ricerca scientifica per la salute.

Redazione Digital