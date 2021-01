Il nuovo decreto conferma le deroghe già previste nel precedente, per chi vive nei piccoli centri. In sostanza chi abita in un paesino con meno di 5.000 abitanti, potrà spostarsi nel raggio di 30 km. Come chiariscono le Faq, precedentemente fornite dal Governo, sono da intendersi chilometri in linea d’aria e con possibilità – entro questo raggio – di varcare il confine provinciale e regionale. Per esempio dalla Val di Comino, nello specifico da Atina, si potrà raggiungere Pescasseroli (AQ) e viceversa. Non solo, non raggiungendo nessun paesino le 5.000 unità, la popolazione potrà spostarsi in ben 4 regioni ossia Lazio, Campania, Abruzzo e Molise. Da Atina si potrà arrivare a Rocca d’Evandro (CE), Venafro (IS), Pescasseroli (AQ) o la stessa Sora (FR).

Redazione Digital