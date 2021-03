AstraZeneca, vietato utilizzo in tutta Italia anche la Germania lo sospende.

L’Aifa ha deciso di sospendere in via precauzionale e temporanea l’utilizzo della vaccino AstraZeneca in attesa dei pronunciamenti dell’Ema.

Anche la Germania ha sospeso temporaneamente la somministrazione del vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19. Lo ha annunciato il ministero federale della Salute, spiegando che la misura è stata presa «in via precauzionale».

Redazione Digital