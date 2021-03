L’Ema si è pronunciata oggi sul vaccino AstraZeneca, stabilendo che «i benefici superano i rischi». Lo ha dichiarato la direttrice di Ema Emer Cooke, che ha aggiunto: «Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace. Escludiamo relazioni con i casi di trombosi». Dal comitato per la sicurezza (Prac) arriva dunque un via libera all’uso del preparato dell’azienda biofarmaceutica anglo-svedese.

Le conclusioni dell’Agenzia europea per i medicinali arrivano dopo gli stop all’uso del vaccino di Astrazeneca, in via precauzionale e temporanea, di Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo e altri Paesi. Le maggiori preoccupazioni sono arrivate dalla Germania, che ha osservato un aumento anomalo di una particolare forma di rara trombosi venosa cerebrale. Martedì l’Ema aveva ribadito che i benefici del vaccino superano i rischi e che non c’era alcuna prova della correlazione fra la somministrazione e il rischio di trombi ed embolie. corriere.it