Associazionismo dei consumatori, Mauro Buschini premia Laura Aramini

“Anche quest’anno ho partecipato al premio“Il giorno dopo – donna tutto l’anno”, organizzato da Confintesa – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Un premio alle donne protagoniste dei passati 12 mesi, che testimonia come, nonostante ci sia ancora tanto da fare, il protagonismo femminile nelle professioni e nei ruoli di responsabilità, sta facendo passi in avanti. Ho premiato Laura Aramini, da tempo impegnata nel mondo dell’associazionismo dei consumatori. Un grazie agli organizzatori ed alle donne premiate per il loro lavoro e la loro determinazione”.

Redazione Digital