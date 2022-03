Assistenza ucraini nel Lazio, 500mila euro ai comuni della Regione

“A favore dei comuni del Lazio 500.000 euro per le attività di accoglienza e assistenza ai cittadini ucraini che sono già arrivati o che arriveranno nel territorio della nostra Regione, un’ottima iniziativa che testimonia la vicinanza della Regione Lazio alla popolazione ucraina, in questo drammatico periodo storico – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Una mozione approvata all’unanimità dall’assemblea consiliare mercoledì 2 marzo per testimoniare un impegno concreto in favore delle tante famiglie che sono state costrette ad abbandonare la loro casa, i loro affetti, la loro routine quotidiana, scappando dalle bombe a causa di una guerra insensata ed anacronistica. Esprimo soddisfazione per questa bella pagina scritta da tutto il consiglio regionale, maggioranza ed opposizione”.

Redazione Digital