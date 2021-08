I Carabinieri, nel corso di specifica attività di controllo delle attività commerciali, hanno sanzionavano un 27enne titolare di un noto esercizio pubblico sito nel comune di Ausonia. Nel corso delle verifiche svolte, i Carabinieri elevavano nei suoi confronti sanzioni amministrative per complessivi 11.000 euro con contestuale provvedimento di sospensione dell’attività, per accertate violazioni sulle disposizioni in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori nonché per l’impiego di cinque lavoratori “in nero”. Inoltre, già giovedì scorso i Carabinieri del medesimo Comando Stazione, sanzionavano lo stesso titolare per il mancato rispetto delle norme di contenimento epidemiologico da Covid-19 con chiusura provvisoria per cinque giorni, avendo riscontrato che nel locale era in corso una festa con la presenza di circa 300 persone, che si assembravano eseguendo balli e senza indossare i dispositivi di sicurezza.

Redazione Digital