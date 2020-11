Pierpaolo D’Alessandro

“Rivolgo i miei auguri di buon lavoro al neo direttore generale della Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro. Ritengo che la Regione Lazio abbia fatto un’ottima scelta, ovvero quella di puntare su una donna competente, per la quale parla il suo curriculum, con spiccate qualità dirigenziali e una chiara attitudine a favorire lo spirito di squadra e la condivisione. La dottoressa D’Alessandro è ben consapevole del lavoro che va portato avanti per la Provincia di Frosinone, conosce già l’azienda e in questi mesi ha già individuato eccellenze e criticità sulle quali intervenire. Abbiamo già sperimentato le sue doti manageriali e umane durante la prima ondata del covid, sono certo che saprà dialogare con il territorio, a partire dai sindaci, che vanno messi nelle migliori condizioni di affrontare le tante difficoltà per contrastare il virus. Occorre, oggi più che mai, un grande lavoro di innovazione per favorire il potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale che metta i cittadini al centro di ogni processo. Finalmente, grazie al lavoro di questi anni, si è conclusa la fase commissariale della regione in tema di sanità. Si è aperta la fase degli investimenti, delle assunzioni e del potenziamento dell’offerta. Occorrerà individuare una serie di priorità sulle quali intervenire, a partire dal decongestionamento dei Pronto soccorso e dall’abbattimento delle liste di attesa. I medici e tutti gli operatori sanitari – conclude – stanno profondendo sforzi immani, sarà fondamentale metterli nelle giuste condizioni per lavorare al meglio per il bene della nostra comunità”. Lo comunica il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini.

Redazione Digital