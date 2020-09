Sara Battisti

“Oggi esce ufficialmente il bando per il rimborso del costo della parrucca per le malate oncologiche (a copertura integrale della spesa ovvero per un contributo massimo di 250€) – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Realizzato grazie ad un fondo stanziato dalla Regione Lazio, permetterà alle pazienti oncologiche con un ISEE fino a 25.000€ di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto delle parrucche. Si tratta di un sostegno importante per tutte le pazienti, le quali in un periodo di forte fragilità quale quello delle cure, spesso vivono purtroppo drammaticamente la perdita dei capelli; con questo finanziamento si fornisce un supporto in più, soprattutto psicologico, per sconfiggere il cancro. Da evidenziare la scelta della ASL di Frosinone di superare gli sportelli freddi della burocrazia per affidarsi ai Consultori della Provincia: si sceglie così di dare alle donne la possibilità di recarsi in luoghi di ascolto e sostegno, affidandosi alla ferma attitudine ad essere orgogliosamente donne. E’, inoltre, in fase di attivazione la “Banca della parrucca”, dove potranno essere riconsegnate alle donne che ne necessitano, le parrucche (ovviamente rigenerate) delle donne alle quali sono ricresciuti i capelli; infine, l’avvio della “Catena di solidarietà”, permetterà di attivare un circolo virtuoso di affiancamento alle pazienti da parte di cittadini, associazioni e imprenditori della Provincia. Dei grandi risultati ottenuti di concerto tra la Regione Lazio e la ASL di Frosinone, che, sono sicura, daranno un supporto – soprattutto psicologico – rilevante nella guarigione definitiva di tante donne.

Redazione Digital