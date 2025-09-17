Asino trafitto da una freccia, è caccia al responsabile

Cupido i suoi dardi li lanciava per far scoccare l’amore. La freccia che lo ha colpito nel costato, invece, di amorevole non aveva proprio nulla. Anzi, chi ha puntato contro di lui voleva sicuramente fargli del male. Ma il fato ha voluto che questa volta la punta non attraversasse parti vitali. E così è sopravvissuto. E proprio perché il male a volte si può trasformare in bene adesso tutti lo chiamano Cupido, come il dio dell’amore della mitologia. Lui è un asino selvatico ed è solo l’ultimo degli animali presi di mira da un ignoto arciere che negli ultimi mesi ha fatto tiro al bersaglio contro diversi esemplari di questi equidi vaganti che popolano le zone semirurali della California. Da giugno sono stati almeno sei gli episodi segnalati. Cupido, che è una femmina di circa due anni, era stato avvistato nei giorni scorsi nella Moreno Valley, nell’entroterra californiano a circa 100 km da Los Angeles, con una freccia azzurra che gli sporgeva dal fianco, non lontano dalla spalla destra. Recuperato dal dipartimento dello sceriffo della contea di Riverside e affidato ai servizi veterinari, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione del corpo estraneo. Come detto non ha colpito organi vitali, ma ha perforato uno dei polmoni. L’animale è stato affidato alle cure del rifugio di Donkeyland, una onlus che si occupa dell’assistenza a questi animali. Le condizioni dell’asino selvatico sono promettenti. «Al momento è stabile e sta in piedi, il che è un enorme miglioramento», ha spiegato il vicepresidente di Donkeyland, Chad Cheatham. Ma quanto è accaduto desta forte preoccupazione, proprio per la serialità dei casi riportati. Che probabilmente non sono gli unici accaduti, ma solo quelli giunti a conoscenza delle autorità e degli attivisti. Per questo motivo è stata stabilita una taglia di 24 mila dollari, frutto di donazioni arrivate da tutta l’America, che sarà assegnata a chi fornirà indicazioni utili per individuare l’autore del gesto. Una volta rimessosi in sesto, Cupido si unirà a un gruppo di altri asini salvati e lasciati liberi nel santuario e riserva naturale dell’associazione, che si estende su 800 ettari. Gli asini selvatici sono protetti dalla legge federale. Come spiega l’Associated Press, sono un simbolo iconico del sud-ovest americano, risalente ai tempi in cui erano animali da branco per le persone che accorrevano in California durante la corsa all’oro. Cheatham ha affermato che gli asini sono diventati una «mascotte non ufficiale» della Moreno Valley, dove centinaia di loro vagano liberamente da almeno 75 anni. Contribuiscono persino a domare gli incendi boschivi brucando erba secca, che può diventare un temibile combustibile, nei canyon remoti. «Apportano davvero un beneficio alla comunità – ha detto ancora l’attivista -. I vigili del fuoco li adorano perché, dicono, questi ragazzi possono arrivare dove noi non possiamo arrivare». Gli animali sono docili e non ci sono grossi problemi di convivenza. Gli unici inconvenienti sono dei rallentamenti al traffico, dovuti perlopiù agli automobilisti curiosi che si fermano per osservarli o per dare loro da mangiare, o qualche fastidio per i proprietari di giardini, perché se vi si avvicinano poi a qualche assaggio di piante e erbe non rinunciano. Molto più problematico il caso di attraversamento di binari: l’impatto con i treni in transito è molto pericoloso sia per gli animali sia per le persone a bordo dei convogli in caso di frenate improvvise. Le frecce usate negli attacchi nella Moreno Valley erano punte larghe, un tipo di freccia tradizionalmente usato per la caccia, ha spiegato ancora Cheatham. Secondo DonkeyLand, il primo attacco è avvenuto nel weekend del 14 giugno, quando un giovane asino è stato trovato al pascolo con una freccia conficcata nel fianco non lontano dal luogo in cui è stato trovato Cupido. Pochi giorni dopo, un secondo asino è stato trovato colpito da una freccia simile nella stessa zona. Da allora, almeno altri tre asini sono stati colpiti nelle vicinanze, tra cui una coppia di età stimata tra i due e i quattro mesi. Gli asini sani vivono in genere 40 anni o più e hanno dimensioni variabili. Gli esemplari più grossi possono arrivare a pesare anche 130 kg e oltre. L’anno scorso, due uomini si sono dichiarati colpevoli di accuse federali per aver usato fucili ad alta potenza per uccidere tre asini selvatici nel deserto del Mojave nella California meridionale. corriere.it