di Massimo Mangiapelo

Una mostra “Artistica”. È questo il nome di una collettiva di pittura, fotografia e scultura con artisti locali organizzata dalla Pro loco di Collepardo in collaborazione con il Comune. La mostra sarà inaugurata il 5 agosto alle ore 18,30 presso la Palestra della Scuola Elementare e resterà aperta fino al 15 agosto dalle ore 17 alle 19 e dalle 21 alle 23. L’ingresso è libero e l’evento si svolgerà in ottemperanza alle normative Covid del DPCM in vigore.

«Nel magnifico borgo di Collepardo, detto anche il “Paese delle Erbe” per via della tradizione erboristica che è alla base del locale Ecomuseo “Orto del Centauro Chirone” (riconosciuto dalla Regione Lazio) – spiega Fabrizio Testana, presidente della Pro loco – numerosi sono i luoghi suggestivi come il Pozzo d’Antullo, le Grotte, la Certosa di Trisulti, il Bosco demaniale di Selva d’Ecio e le forre dei torrenti Rio e Fiume. Un territorio circondato da bellissime montagne che anche per il triennio 2021/2023 è assegnatario della prestigiosa Bandiera Arancione. Tra i suoi abitanti c’è, inoltre, una nutrita presenza di donne imprenditrici; ma a tutto questo va aggiunta la parte “artistica”: donne e uomini che si contraddistinguono nelle arti della pittura, della fotografia e della scultura. La nostra idea – spiegano – è quella di dare risalto e visibilità proprio a quest’ultima (e di certo non ultima) categoria: quella degli artisti. Dopo tanti anni in cui alcuni artisti esponevano nelle vie del borgo, il 2021 vedrà la prima edizione di una mostra collettiva dal titolo “Artistica”; ognuno degli “espositori” ha una sua peculiarità che lo contraddistingue, per questo siamo certi che il pubblico sarà colpito dalla bravura, dalla professionalità e dall’estro artistico degli stessi con le loro “opere” esposte».

Ed ecco i nomi degli artisti che saranno presenti alla mostra: per la pittura Alessandro Tagliaferri, Guido Memmo, Sandra Tagliaferri, Gianluca Di Mario, Daniele Culicelli; per la fotografia: Danilo Rizzo, Associazione Sylvatica, Gianni Koene; per la scultura Roberto De Angelis, Mario Testana, Fabrizio Testana.

«È nostra intenzione – spiega Elisabetta Melchiorri, rappresentante della Pro loco – alla luce dell’imminente ripresa turistica e culturale, offrire quante più iniziative culturali e di intrattenimento possibili ai cittadini di Collepardo e ai turisti che arriveranno nel nostro borgo, con una assoluta attenzione alla norme anticovid che ci verranno richieste». Un appuntamento da non mancare.