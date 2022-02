Artisti di strada musica e festa in maschera, Carnevale ad Anagni

Il prossimo 27 febbraio, in concomitanza con la giornata ecologica organizzata dall’Amministrazione, la mattina ci sarà uno spettacolo teatrale itinerante per il 447° anniversario della nascita della Commedia dell’Arte, uno spettacolo per grandi e piccoli sulla storia delle maschere tradizionali italiane, un momento dedicato alla riscoperta del nostro patrimonio culturale, teatrale e folkloristico. Appuntamento alle 11 in piazza Bonifacio VIII. Il pomeriggio invece in Piazza Cavour lo spazio sarà interamente dedicato ai bambini con la presenza di artisti di strada, mascotte, animatori, musica e festa in maschera.

“Il costante calo dei contagi ci ha convinti a riportare in città la magia ed il divertimento del Carnevale, dedicando ai più piccoli che della pandemia hanno subito più di tutti noi i contraccolpi sociali ed anche psicologici una giornata indimenticabile – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – Il Carnevale simboleggia infatti il momento della “festa” per eccellenza, un istante di rottura positiva rispetto alla quotidianità, è quello che ci vuole per restituire ai bambini la spensieratezza che meritano ed anche per inaugurare la stagione turistica ad Anagni. Anagni è più forte di tutto e indietro non si torna”.

Redazione Anagni