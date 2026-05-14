Arrestato noto imprenditore in Ciociaria, riciclaggio e guida senza patente

I Carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo nei confronti di un imprenditore 51enne, domiciliato a Ceprano e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione a una condanna definitiva alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di riciclaggio, commesso nel 2020 nel cassinate. Il provvedimento scaturisce da un decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone. La decisione dell’autorità giudiziaria è maturata a seguito di accertate violazioni delle prescrizioni imposte. In particolare, l’uomo, autorizzato a recarsi in un altro Comune per assistere gli anziani genitori, veniva controllato il 26 aprile 2026 mentre era alla guida di un veicolo nonostante la patente di guida gli fosse stata revocata nel 2021. Tali condotte sono state ritenute incompatibili con la prosecuzione del beneficio concesso, determinando l’immediata sospensione della misura alternativa. I Carabinieri della Stazione di Ceprano, ricevuta la notifica del provvedimento esecutivo, hanno rintracciato il soggetto e al termine delle formalità di rito lo hanno tradotto presso la casa circondariale di Frosinone, come disposto dall’autorità giudiziaria competente.

Redazione Digital