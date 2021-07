E’ finita la fuga dell’ultimo ex brigatista in terra francese. La polizia di Parigi ha arrestato stamattina anche Maurizio Di Marzio, condannato per il reato di partecipazione a banda armata e per aver tentato di rapire due poliziotti: era sfuggito all’operazione di cattura avvenuta lo scorso aprile, in cui su richiesta dell’Italia la Francia aveva fermato sette ex militanti accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ‘70 e ‘80, e da mesi era latitante. L’Italia ne chiede l’estradizione, dal momento che la sua pena non è ancora prescritta. Nel blitz di fine aprile erano stati sette gli arresti: Marina Petrella (che fu salvata dall’ex presidente Nicolas Sarkozy), Giovanni Alimonti, Enzo Calvitti, Roberta Cappelli, Giorgio Pietrostefani, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti. Tutti condannati per episodi di terrorismo avvenuti durante gli Anni di piombo tra accuse di banda armata, associazione sovversiva, ricettazione di armi e omicidio. corriere.it