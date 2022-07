Arrestato il sindaco di Terracina, l’accusa è di corruzione

Carabinieri in azione da questa mattina all’alba per portare a termine un’ordinanza di custodia cautelare riguardante alcuni esponenti dell’amministrazione comunale di Terracina (Latina). L’operazione, condotta insieme con la capitaneria di porto, riguarda anche la sindaca della città tirrenica, Roberta Tintari – accusata di corruzione – e scaturirebbe da un’indagine sulle gestione delle concessioni balneari. Una prosecuzione di quanto già visto nei mesi scorsi, quando venne arrestato il vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi. In questa nuova vicenda, oltre alla sindaca, sarebbero coinvolti il presidente del consiglio comunale e l’assessore ai lavori pubblici e numerosi altri indagati. corriere.it