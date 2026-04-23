Arrestata in Ciociaria, dalla comunità di Trivigliano a Rebibbia

I Carabinieri della Stazione di Guarcino (FR), unitamente ai militari della Stazione di Alatri (FR), in hanno tratto in arresto una 39enne residente a Veroli (FR) ma di fatto domiciliata presso una comunità terapeutica di Trivigliano (FR), già censita nelle banche dati delle Forze di Polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone. I militari, rintracciata la donna, hanno notificato il provvedimento di carcerazione scaturito a seguito della revoca della concessione dell’affidamento terapeutico in prova al servizio sociale. Per la 39enne, al termine delle formalità di rito, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Roma Rebibbia dove è stata accompagnata e tradotta così come disposto dall’autorità giudiziaria mandante.

Redazione Digital