“La squadra della Lega a livello provinciale si arricchisce qualitativamente con l’ingresso del consigliere comunale di Arpino Mauro Iafrate, persona dinamica ed attiva sul territorio – ha affermato il consigliere regionale Ciacciarelli – Sarà un punto di riferimento importante per tutto il territorio. A lui i miei migliori auguri di buon lavoro ed un ringraziamento alla responsabile Lega Arpino Stefania Cerbara” ha dichiarato il consigliere regionale del Carroccio Pasquale Ciacciarelli al cui commento si è aggiunto quello del coordinatore provinciale del partito Nicola Ottaviani: “si moltiplicano le adesioni al partito di Matteo Salvini, con Iafrate si rinforza la pattuglia degli amministratori. Stiamo seguendo la rotta giusta”.

“Dopo mesi di riflessione ho deciso di sposare in toto il progetto politico del senatore Salvini, le cui battaglie sono anche le mie, e la cui tenacia, sono sicuro, ci porterà lontano – ha aggiunto Iafrate – Gli obiettivi da mettere in cassaforte sono le prossime comunali, e poi regionali e politiche. Il popolo è con noi. È il nostro momento. Lavorerò con passione ed entusiasmo per dare il mio contributo alla crescita del partito ad Arpino ed in tutta la provincia”.

Redazione Digital