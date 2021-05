“Puntare sulla cultura per la ripartenza della Provincia di Frosinone è una sfida avvincente per il nostro territorio – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Quest’oggi abbiamo presentato la mostra “Malkovich, Malkovich, Malkovich” di Sandro Miller (originario di Ferentino), dall’incredibile spessore culturale: arrivare a portare sul territorio un evento come questo è emblema che il paradigma della nostra Provincia sta cambiando. Ora possiamo accostare le grandi iniziative internazionali alla nostra Provincia. Si tratta di un lavoro sinergico, realizzato grazie alle associazioni del territorio che ci regalano una marcia in più, credendo fermamente nella possibilità di una Provincia attrattiva per i grandi Maestri, per le grandi esposizioni e mostre internazionali. La mostra, organizzata da Indiegesta, in collaborazione con la Regione Lazio e l’Accademia di Belle Arti, si terrà presso la Fondazione Mastroianni al Castello Stanislao di Arpino dal 12 giugno al 26 settembre. L’esposizione, che ha già fatto il giro del mondo, vede reinterpretati dal volto trasformista di John Malkovich, i più famosi tra gli scatti di 34 Maestri della fotografia. Foto ormai celeberrime ed iconiche nell’immaginario collettivo, come gli scatti di Marilyn Monroe, Salvador Dalì e Yoko Ono. Sandro Miller rappresenta un patrimonio per la Ciociaria: originario di Ferentino, è stato un dovere per la Regione Lazio aiutare a valorizzare, anche in “Patria”, questo incredibile talento. La nostra terra vive una grande fase di fermento culturale, è importante renderlo un volano economico per il frusinate. Grazie all’entusiasmo dei ragazzi dell’associazione Indiegesta, alla competenza della Fondazione Mastroianni e dell’Accademia di Belle Arti, cogliamo un’occasione incredibile per la nostra Provincia: vi invito tutti ad accorrere a visitare l’esposizione”.

Redazione Digital