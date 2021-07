Andrea Chietini

“Questa mattina abbiamo aperto le porte della Fondazione Umberto Mastroianni alla troupe di Cusano Italia TV, televisione di proprietà dell’Università Niccolò Cusano, che presto manderà in onda il servizio sugli spazi del Castello Ladislao, le magnifiche opere di Umberto Mastroianni e la straordinaria mostra fotografica di Sandro Miller, ‘Malkovich, Malkovich, Malkovich’ – ha affermato Andrea Chietini, presidente Fondazione Mastroianni – Questa sera in occasione della ‘Notte dei musei’, la Mostra di Sandro Miller. Malkovich, Malkovich, Malkovich. Omaggio ai maestri della fotografia resterà aperta in orario serale dalle 21 a mezzanotte, non perdiamo l’occasione di visitare questa esposizione straordinaria a biglietto ridotto”.

