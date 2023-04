Arpino, bagno di folla Quadrini candidato a sindaco ecco la presentazione

“Noi siamo il nuovo” – con queste parole il candidato sindaco della lista Direzione Arpino, Gianluca Quadrini, ho aperto il suo tour elettorale ieri sera, presso il ristorante Splendor di Arpino. Giovani, anziani, sviluppo, problema idrico e tanti altri gli argomenti affrontati dal candidato sindaco che è intervenuto dopo aver presentato tutta la sua squadra. “Saremo un valore aggiunto per Arpino perché la mia esperienza politica, che parte da lontano, mi ha reso un uomo che quando alza il telefono è pronto ad aiutare concretante le persone. Per questo, oggi mi candido, per vincere, per ridare al mio paese quel lustro è quella nuova linfa che negli anni è andata totalmente persa a causa di una mal sana amministrazione. Arpino ha bisogno di essere guidata da chi ha veramente a cuore il paese e gli arpinati tutti. Da chi conosce questa terra centimetro dopo centimetro. Da chi, soprattutto, ha bel chiaro che questo paese è composto da uomini e donne lavoratori che meritano di vivere dignitosamente. Ci sono alcune zone in cui manca l’acqua, una follia. Perché in questi anni non si è stati capaci di risolvere questo gravoso problema e mettere mano sui servizi essenziali”. Tantissime le persone presenti in sala ad ascoltare un Gianluca Quadrini mettere in evidenza le carenze e le criticità che la passata amministrazione non è stata in grado di affrontare e concludendo il suo intervento, oltre ad annunciare che ci saranno altri incontri, nei quali si parlerà di programma, ringrazia tutti i presenti, gli amici e i sostenitori e rimarca la concretezza della sua squadra e l’attitudine a voler risollevare la sua città. Per tutti questi motivi ritengo che Arpino non ha bisogno di un sindaco a distanza ma di qualcuno che viva la gente e sa stare tra la gente e sopratutto sappia ascoltare le loro esigenze. Noi siamo il nuovo, siamo il pulito e abbiamo solo una direzione: Arpino”.

Redazione Digital