L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto eseguito nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nei confronti di un uomo di 45 anni residente nel capoluogo, gravemente indiziato dei reati di detenzione illegale di congegno micidiale e detenzione abusiva di arma. Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Volante hanno inoltre dato esecuzione al decreto di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, associando l’uomo presso la locale Casa Circondariale. L’arresto era scaturito da una perquisizione domiciliare nella parte bassa della città, condotta dagli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Sul ballatoio dell’abitazione erano stati rinvenuti due manufatti pirotecnici artigianali, mentre all’interno della cucina, nascosta dietro il frigorifero, era stata sequestrata una katana con lama di 70 centimetri. Sul posto erano intervenuti gli artificieri della Questura di Roma per mettere in sicurezza l’area e procedere al brillamento degli ordigni in una cava della provincia. Secondo i rilievi tecnici, i due cilindri di fabbricazione clandestina — uno dei quali del peso di oltre due chilogrammi — erano privi di qualsiasi omologazione e avrebbero potuto causare seri danni all’immobile e lesioni gravissime alle persone presenti in caso di esplosione. Le indagini della Polizia di Stato proseguono per risalire ai canali di approvvigionamento dei manufatti e chiarire a quale scopo l’indagato li detenesse.

Redazione Digital