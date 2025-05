Armato si barrica in un locale, trattativa in corso con le forze dell’ordine

Paura a Roma. Un uomo che ha detto di essere armato e con il volto coperto ha seminato il panico domenica sera in un fast food della catena Burger King in viale Eritrea, al quartiere Africano. Sul posto alle 22.30 circa sono intervenute numerose pattuglie della polizia, anche quelle Uopi in assetto antiterrorismo, insieme con un’ambulanza dell’Ares 118 e ai vigili del fuoco. L’uomo in particolare dopo aver minacciato i clienti del ristorante si è barricato dapprima nel locale e poi si è chiuso nel bagno. Qualcuno ha detto che aveva anche un ordigno ma su questa ipotesi non c’è alcuna conferma. Il marciapiede è presidiato dagli agenti con la presenza anche di carabinieri. E’ in corso una trattativa con l’uomo per convincerlo a uscire dal bagno. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno indossato tutti i giubbotti antiproiettile mentre uno di loro ha anche l’elmetto di protezione. Non è chiaro se lo sconosciuto abbia fatto richieste. corriere.it