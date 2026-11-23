I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Anagni hanno deferito in stato di libertà un giovane cittadino italiano, incensurato e residente a Frosinone, per la violazione dell’Art. 4 bis della Legge 110/75, inerente al porto abusivo di particolari strumenti da punta e da taglio. L’operazione, è scaturita durante i servizi di controllo del territorio. Alle 17 circa del 17 novembre, nel comune di Ferentino e precisamente lungo la via Casilina, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un’autovettura in transito. Nel corso dei successivi accertamenti e a seguito di una perquisizione, il conducente è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato all’interno del vano portaoggetti del veicolo. L’arma bianca rinvenuta aveva una lunghezza complessiva di 21,5 cm, dotata di una lama lunga 6,5 cm. Il coltello è stato tempestivamente sottoposto a sequestro e custodito presso gli uffici dell’Arma per essere debitamente repertato. L’autorità giudiziaria è stata immediatamente informata dell’accaduto dai militari operanti che hanno proceduto al deferimento del soggetto.

Redazione Digital