Armata e con la droga nella borsa, in Ciociaria fermata

Personale della Polizia di Stato della Questura di Frosinone, nel corso dell’ordinario controllo del territorio, ha denunciato una 40enne per porto di armi o oggetti atti ad offendere. In particolare, verso le 13, in viale Spagna, un equipaggio della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura intimava ad una donna appiedata di fermarsi ma la stessa, nonostante aumentava il passo con il chiaro intento di eludere il controllo. Gli operatori raggiungevano la donna che all’atto del controllo risultava poco collaborativa e sprovvista di qualsiasi documento. Considerata la situazione, con la collaborazione di personale femminile, si effettuava una perquisizione personale nei confronti della 40enne che permetteva di rinvenire un coltello a serramanico di circa 16 centimetri e sostanza stupefacente del tipo cocaina. Per i fatti esposti, la donna veniva denunciata all’autorità giudiziaria per porto di armi o oggetti atti ad offendere, segnalata alla Prefettura per il possesso di sostanza stupefacente e veniva avviata la procedura per l’emissione del Foglio di Via dal Comune di Frosinone.

Redazione Digital