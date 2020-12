“RiparTiAmo – tourism”, la mia call rivolta alle associazioni e ai professionisti del settore turistico per la ripartenza della Ciociaria, si arricchisce di un altro, importante, tassello. Dopo i video promozionali realizzati dal noto ciclista del territorio, Valerio Agnoli, dopo il bando per la realizzazione nuovo logo “Ciociaria – aria di emozioni” e il “Progetto sentieri”, un’altra novità a sostegno del comparto turistico – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Grazie a LAZIOcrea s.p.a., infatti, abbiamo predisposto un bando, del valore complessivo di 200.000€ più 50.000€ circa per la promozione, al fine di supportare le associazioni e le guide che operano sul territorio e nel Lazio. Ritengo fondamentale lavorare ora sul rilancio turistico della Provincia di Frosinone: questo è un momento propizio per far conoscere le nostre bellezze, di promuoverle in vista della fine della crisi pandemica. L’avviso pubblico, nel rispetto delle normative anticovid29 e del DPCM del 3 dicembre, prevede il sostegno verso tutte quelle attività consentite da svolgersi all’aria aperta, ottenendo così due risultati: la promozione del nostro territorio, dei borghi, dei luoghi della cultura, consentendo l’opportuno “distanziamento fisico”, ma allo stesso tempo anche un “riavvicinamento sociale”. Oltre alla valutazione “a sportello” dei progetti ritenuti meritevoli che perverranno e che potranno avere fino a 3.000€ di finanziamento – con un occhio particolare ai progetti integrati in partnership che saranno finanziati fino a 5.000 €, favorendo così la messa in rete dei territori – ha un ruolo fondamentale la pubblicità massiva che abbiamo ideato per “Ciociaria – aria di feste”. Una grande pubblicità per la nostra terra, un progetto di ripartenza che sta favorendo grandi risultati e che ci deve vedere impegnati già da gennaio per la programmazione del primavera/estate 2021”.

Redazione Digital