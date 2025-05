Arce al Centro chiede le dimissioni del sindaco “Meglio votare subito”

“Considerati gli ultimi avvenimenti, purtroppo ci troviamo costretti, con estremo rammarico, a constatare quanto da noi rilevato sin dai primi mesi della consiliatura e ribadito sia nelle riunioni interne che al sindaco. Per l’ennesima volta alcuni esponenti di questa maggioranza hanno minato l’unità e la stabilità della stessa attraverso comportamenti irrispettosi e prevaricatori, compromettendo di fatto l’azione amministrativa. Il gruppo consiliare “Arce al Centro” critica fortemente la scelta del sindaco di modificare l’assetto della squadra di governo, non rispettando il patto pre-elettorale condiviso con i cittadini, che prevedeva la rappresentanza nell’esecutivo in base al consenso ricevuto dalle urne. Una decisione arbitraria e irrituale che dimostra soltanto una cosa: ha preferito acuire le tensioni, cedendo ai giochi di potere e calpestando a tavolino la volontà popolare, anziché adoperarsi per mantenere l’equilibrio all’interno della maggioranza. Prendiamo atto, inoltre, che la coerenza e la lealtà non appartengono al sindaco, considerando il fatto che tale decisione è arrivata solo dopo aver ricevuto, da parte di “Arce al Centro”, il voto di fiducia in consiglio comunale e il voto favorevole al bilancio consuntivo e agli atti consequenziali, dimostrando così che l’unico intento era mantenere la poltrona. Ne è la riprova l’“inciucio” andato in scena nelle ultime ore, che rasenta il ridicolo e rappresenta la pagina più vergognosa della storia politica di Arce. Anziché apprezzare e prendere atto che questo gruppo non gli ha mai fatto venire meno il proprio supporto, di contro, ha scelto di inglobare nella giunta municipale un esponente dell’opposizione, che, dai banchi della maggioranza, l’ha sfiduciato e pesantemente attaccato nel 2021. Se avesse avuto maggiore coraggio e onestà intellettuale avrebbe potuto assumere questa determinazione ben prima dell’ultima seduta consiliare. Al fine di agevolare un tentativo di mediazione tra le parti, infatti, circa una settimana prima della comunicazione ufficiale regolarmente protocollata, al sindaco è stata recapitata una lettera, con la quale veniva informato della nostra intenzione di istituire un nuovo gruppo consiliare di maggioranza. Ancora una volta, nostro malgrado, dobbiamo invece rilevare che ha preferito assecondare le immotivate pretese e i capricci della capogruppo di “Insieme per Arce Democratica”, di fatto ignorando completamente il voto espresso dai cittadini, dimostrando di essere ostaggio e di non poter operare in piena autonomia e libertà, elementi che dovrebbero contraddistinguere la figura del sindaco. È nostro dovere dare delle risposte concrete a coloro che rappresentiamo e che ci hanno chiamato per far sì che Arce diventasse un posto migliore e non vogliamo tradire queste aspettative. Pertanto, con grande amarezza, ma con la serietà e la coerenza che ci ha sempre contraddistinto, intendiamo prendere le distanze da dinamiche politiche e modalità di basso profilo che non ci appartengono e che soprattutto non garantiscono il bene supremo dei cittadini. Per questo motivo comunichiamo che, rassegnate le dimissioni dalle cariche di vicesindaco e assessore da parte di Sisto Colantonio, il gruppo consiliare “Arce al Centro” proseguirà la propria attività amministrativa dai banchi dell’opposizione, auspicandosi le dimissioni immediate e irrevocabili del sindaco Germani e il ritorno alle urne”. Lo comunica il gruppo consiliare “Arce al Centro”.

Redazione Digital