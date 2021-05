“Tanti anni fa una mia amica al telefono mi dice: ‘stai passando vicino a casa mia, se ti fermi puoi dormire qui’ Arrivo a casa sua e mi mostra una stanza: ‘Buonanotte’ Speravo in una serata diversa. Da fuori della finestra arriva una musica. ‘C’è una festa?’ chiedo. ‘No, c’è il concerto di Battiato, sotto, al campo sportivo’. Se ne va in camera sua. Io apro la finestra, spengo la luce, mi metto a letto e mi ascolto tutto il concerto in lontananza. Meraviglioso. Potente. Una serata indimenticabile”.

Redazione Digital