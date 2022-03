Apre la piscina comunale, “Simbolo della città di Alatri aumentare le iscrizioni”.

“Finalmente la piscina – ha affermato Remo Costantini, ex amministratore comunale – Domani 4 marzo riapre la piscina comunale di Alatri. Immagino lo sforzo economico che possa esserci dietro; luce e gas a prezzi stellari con iscrizioni incerte, come dire : spese certissime, introiti non sicuri. Ma la piscina non è solo un luogo dove passare un po’ di tempo, non è solo il luogo in cui fare sport, non è solo il luogo in cui fare anche riabilitazione, la piscina è anche uno dei simboli della nostra città: quante volte, da giovane (bei tempi), mi sentivo dire “beato te che sei di Alatri, avete anche la piscina”. Ecco, beati noi, abbiamo di nuovo la piscina. Adesso, però, tocca a noi fare in modo che le iscrizioni diventino una certezza. Alatri siamo tutti noi”.

Redazione Alatri