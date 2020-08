Care famiglie,

il prossimo 14 settembre le scuole del primo ciclo di Isola del Liri riapriranno per accogliere i nostri bambini.

Sappiamo che l’istruzione è strategica per la società, costruisce competenze per il futuro.

La Scuola tuttavia è anche altro; è parte integrante del sistema di relazioni di una Comunità, educa al vivere insieme e al rispetto reciproco con il lavoro instancabile che i docenti svolgono ogni giorno, nelle classi.

Per questo abbiamo lavorato durante tutta l’estate, per consentire la riapertura nel rispetto delle regole di sicurezza anti Covid19 e la ripresa in presenza.

I lavori di messa in sicurezza del plesso Valcatoio, completati nei termini, ci hanno garantito gli spazi necessari per ospitare le classi di scuola secondaria rispettando il distanziamento dovuto ed hanno consentito, inoltre, di potere temporaneamente trasferire due classi della scuola primaria di Forli al secondo piano del Valcatoio, in ambienti grandi, nuovi e pienamente idonei.

Sono stati eseguiti inoltre, nel plesso di Montemontano, lavori di adeguamento degli spazi interni che consentiranno di spostare una sezione della scuola dell’Infanzia di Carnello in locali spaziosi e, altrettanto, di garantire spazi adeguati ai piccini e ai docenti che resteranno nel plesso di Carnello.

Il Comune ha acquistato i banchi monoposto che saranno consegnati prima dell’inizio delle attività didattiche.

La Scuola ha organizzato, secondo le prescrizioni, un piano della sicurezza per minimizzare i rischi da contagio.

Siamo pronti, i nostri bambini faranno lezione tutti negli edifici scolastici, provvisti di palestre e laboratori adeguati. Nessuno resterà escluso o dovrà ripiegare su spazi improvvisati.

A voi genitori chiediamo di partecipare attivamente al rispetto delle regole prescritte dalla Autorità affinchè non vengano meno le condizioni di sicurezza, per potere proseguire nell’attività in presenza.

Insieme non ci fermeremo, per il futuro degli adulti di domani e del nostro bellissimo territorio.

Il sindaco Massimiliano Quadrini, il consigliere delegato alla Pubblica Istruzione Monica Mancini, la dirigente scolastica Gabriella Curato