Apertura Banca Popolare del Cassinate, inaugurazione a Roma

Una grande festa alla quale hanno partecipato centinaia di persone tra soci, clienti, stakeholders, autorità e semplici cittadini che hanno voluto condividere l’importante traguardo della BPC: l’apertura di una nuova filiale a Roma. Uno splendido edificio, situato in Via Mercadante, nel quartiere Paioli, accuratamente scelto dalla banca non solo per la sua posizione strategica, ma anche per la sua straordinaria bellezza e perché, come è stato più volte sottolineato in questi giorni, è un edificio che ha una storia e nel quale tante storie si sono intrecciate, riempiendo di vita quelle mura che, oggi, ospitano una delle filiali più belle delle BPC. Alle 18.00, sabato scorso, il taglio del nastro, alla presenza, naturalmente, del Presidente della BPC Vincenzo Formisano, del Direttore Generale Roberto Caramanica, del Sindaco di Cassino Enzo Salera, dell’Abate di San Paolo Fuori Le Mura Dom Donato Ogliari, già abate di Montecassino, che, con la Sua presenza, ha testimoniato come i legami autentici durino nel tempo. Nelle parole di benedizione, l’Abate ha formulato l’augurio che “non manchi mai l’attenzione alle persone”, la cura delle relazioni, l’accoglienza dell’altro che, da sempre, caratterizzano la storia e lo stile della BPC. Un momento particolarmente toccante e pieno di significato in una giornata che è stata caratterizzata da una straordinaria partecipazione di persone: almeno un migliaio, infatti, le persone che hanno visitato la nuova filiale e che, poi, hanno condiviso un momento di grande festa all’Hotel Parco dei Principi, con una serata specialissima condotta da Tiberio Timperi e Flora Canto. Sul palco, in un clima pieno di calore e di entusiasmo, è stata ripercorsa la storia della BPC, raccontando quali sono state le tappe che hanno portato all’apertura della filiale di Roma. Particolarmente suggestivo ed emozionante il momento dell’esibizione di Andrea Arena, straordinario artista che, con i suoi disegni realizzati con la sabbia, ha dato vita ad una performance dal vivo che ha ripercorso, in maniera emozionante e unica, la storia della banca e i valori che la guidano. Musiche intense ed emozionanti e la voce narrante del Presidente Vincenzo Formisano per ricordare il percorso fatto e i punti fermi della filosofia della BPC: il legame con il territorio, l’attenzione alle persone, la cura delle relazioni personali, il legame con la tradizione e l’impegno ad essere innovativi, mettendo la tecnologia a servizio delle persone. Poi l’esibizione musicale del trio Appassionante, composto da tre soprano Mara Tanchis, Giorgia Villa e Stefania Francabandiera. Con le loro voci uniche e potenti e i loro arrangiamenti particolari, in grado di coniugare la lirica e la musica leggera, hanno impreziosito la serata con la loro performance straordinaria. E infine la simpatia, l’eleganza, la leggerezza dei due conduttori, che hanno saputo interpretare a pieno lo spirito della serata, fatto di amicizia, di festa, di autenticità. «Questa inaugurazione – dice il presidente Formisano – è un giorno che abbiamo vissuto con gioia e con emozione. E’ un traguardo che parte da lontano. L’apertura della filiale di Roma è un progetto che parte nel 2019, rallentato poi a causa del Covid. Avevamo visitato le prime, possibili sedi con il presidente Donato Formisano, che, purtroppo, non ha potuto vedere di persona questo risultato. Ma sono certo che ha gioito con noi di questa incredibile manifestazione di affetto arrivata alla nostra banca. Desidero ringraziare di vero cuore tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto e tutti coloro che hanno condiviso questo momento così importante del nostro percorso». La nuova filiale sarà affidata alla Direzione di Danilo Bracaglia che lavorerà in squadra con Federico Principe, Filomena Frassino, Cristian Romano e il supporto dei colleghi della sede centrale Sandro Di Cicco e Tommaso Bevilacqua. «E’ un passo strategico senza precedenti per noi – dice il Direttore Generale Roberto Caramanica – che non è un allontanamento dal territorio di origine, ma, al contrario rappresenta un’ulteriore spinta alla crescita della BPC: su Roma si apriranno nuovi sbocchi e nuove opportunità di sviluppo e nuove possibilità di reddito e di profitto che andranno a beneficio di tutta la nostra comunità di riferimento». Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Vicedirettore Generale Walter Pittiglio, che ha sottolineato come questa inaugurazione sia solo un punto di partenza di ciò che la BPC potrà fare anche su Roma. Il Direttore della filiale di Roma Danilo Bracaglia ha illustrato anche uno dei servizi esclusivi offerti dalla filiale romana della BPC ovvero un sistema di cassette di sicurezza automatiche accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. «Siamo davvero commossi dall’enorme numero di persone che ha voluto partecipare a questa straordinaria serata – dice il Presidente Vincenzo Formisano – e che ha vissuto l’apertura di questa filiale con lo stesso orgoglio, la stessa partecipazione, lo stesso coinvolgimento mio e di tutto il personale della BPC. Mai come in questa occasione abbiamo toccato con mano il fatto che la Banca Popolare del Cassinate è una banca… “corale”, è una banca delle persone, dei soci, dei clienti, di tutti coloro che sentono forte il legame con il proprio territorio e con la storia che lo caratterizza. Sono commosso, davvero, dagli attestati di stima e di affetto che abbiamo ricevuto. Organizzare questa serata è stato un impegno notevolissimo, ma lo abbiamo fatto con la consapevolezza che ogni traguardo ha valore solo se è condiviso. E i numeri straordinari che abbiamo raggiunto sia nel convegno di venerdi in Campidoglio sia nella serata di sabato sono motivo di gratitudine, ma anche una spinta per impegnarci ancora di più, in futuro, per la crescita della banca e per offrire un servizio di altissimo profilo alla nostra clientela».

Redazione Digital