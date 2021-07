“In questi giorni di grande caldo si è alla disperata ricerca di zone fresche dove passare delle ore in tranquillità facendo, magari, anche delle attività all’aria aperta. Proprio per questo motivo il Bosco di Paliano (oltre 30 ettari di alberi secolari tra le province di Roma e Frosinone) sta diventando sempre più una location ricercata non soltanto nel week-end ma anche durante i giorni della settimana (dal 15 giugno è aperto tutti i giorni tranne il lunedì). Un luogo incantato dove si incontrano varie generazioni con la passione comune per il verde e per le attività all’aria aperta.

Proprio quest’ultime non mancheranno il prossimo fine settimana con il fitness nel bosco già il venerdì pomeriggio e poi con un appuntamento che diventerà fisso per il resto della stagione ovvero con l’aperitivo serale con l’area che rimarrà aperta fino alle 21. La domenica pomeriggio, invece, tornerà l’atteso appuntamento con la falconeria che sta riscuotendo sempre più successo e che affascina grandi e piccini. E se poi non riuscite a stare fermi per poco tempo sono tante le attività che si possono fare, nel fine settimana, dai più piccolini fino agli adulti, come il tiro con l’arco, il noleggio delle bici e dei quad elettrici ed il giro con il calesse con il pony Rubble.

Fitness nel Bosco per grandi e bambini

Un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura rivolta ad adulti e bambini. Istruttori qualificati vi guideranno in due lezioni parallele: l’allenamento per gli adulti si articolerà attraverso il Pilates e i bambini parteciperanno ad una lezione di gioco/sport (attività motoria di base). Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tappetino, asciugamano. Costo 15 euro. E’ consigliata la prenotazione: 370 1533848

Aperitivo nel Bosco

Primo venerdì in cui il Bosco rimane aperto per poter assistere al Tramonto e passare delle ore serali gustando un piacevole aperitivo immersi nella natura.

Scopri la meditazione nel Bosco

Praticare la meditazione nel Bosco è un’esperienza veramente particolare. Vieni a provare con noi. L’incontro avrà una durata di circa 90 minuti. Cominceremo con semplici movimenti per sciogliere il corpo per poi equilibrare le energie e gli emisferi cerebrali con il pranayama. Saremo pronti quindi per il nostro viaggio immaginale: attraverso movimenti e posture che evocano gli animali ci trasferiremo dal bosco reale al bosco immaginale per riposarci poi nella meditazione. Per la pratica consigliamo di indossare abiti comodi, di portare un tappetino, un piccolo cuscino ed un grande foulard. L’incontro sarà guidato da Silvana Savitri, formata presso l’Accademia di Cultura Orientale di Roma in Kundalini Yoga e presso The International Sivananda Yoga Vedanta Centre dove ha approfondito l’Haltha Yoga e la Meditazione. Silvana è anche facilitatore Psych-K e presso la scuola Sivananda di Roma ha appreso lo Yoga Thai Massage. Costo 12,00 Euro. Per informazioni e prenotazioni 370 1533848.

Falconeria

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche, imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere alle prodezze di Leeroy. Costo 4 euro a persona”.

