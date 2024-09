Anziani legati con le lenzuola al letto dell’ospedale, ecco le immagini

L’Asl Napoli 1 Centro ha aperto un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità su un caso di presunti maltrattamenti nei confronti di due anziani degenti del reparto di Neurologia dell’ospedale San Paolo a Fuorigrotta. Con il ricorso a delle lenziona i pazienti – vi sono delle immagini di un video e anche delle foto scattate con un cellulare che testimoniano i fatti – sono stati legati con le braccia alle sbarre del letto. In un caso si notano anche dei nodi stretti alle caviglie. La storia, portata alla luce da Il Mattino, sarebbe frutto della denuncia di una donna che avrebbe ricevuto e poi diffuso le immagini girate proprio da uno dei due pazienti. L’ospedale San Paolo è lo stesso presidio che qualche anno fa si ritrovò al centro delle cronache per il caso della degente ritrovata in un letto invaso dalle formiche. Le immagini, come oggi, fecero il giro del web e delle televisioni creando indignazione e sfociando anche in polemiche politiche. Anche per quella vicenda furono promossi degli accertamenti interni da parte dell’Asl ma il ministero ritenne di inviare pure degli ispettori da Roma per individuare motivazioni e responsabilità. Vi fu anche un processo ma furono tutti assolti. Stavolta, nel caso dei due anziani fissati con le lenzuola alle sbarre, davanti alla richiesta di spiegazioni i sanitari del reparto avrebbero opposto motivazioni da ricondurre alla sicurezza degli stessi degenti: il timore era quello che potessero cadere dai letti. Ma si tratta comunque di “pratiche” che andrebbero concordate con i familiari. corriere.it